Кузнецова после стрельбы на Кубани попросит проверить воспитательные программы в школах

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после стрельбы школьника по сверстникам в станице Ахтанизовская Краснодарского края попросит Рособрнадзор проверить воспитательные программы в российских школах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба детского омбудсмена.

Ученик местной школы 4 марта открыл стрельбу из пневматического оружия, пятеро подростков получили травмы.

"Я считаю, что эту проблему необходимо обсудить на совете при президенте по вопросам реализации семейной политики. А сейчас я немедленно обращаюсь в Рособрнадзор для проверки всех воспитательных программ в этой школе и в других. Также необходимо проверить вовлеченность и охват детей дополнительным образованием, насколько доступны бесплатные формы", - сказала Кузнецова, слова которой цитирует пресс-служба.

Она отметила, что планирует обратиться в прокуратуру региона с просьбой дать оценку действиям уполномоченных структур. "На месте работают правоохранительные органы, проводится проверка, выясняются причины и детали произошедшего. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного", - пояснила Кузнецова.

По ее словам, ранее она уже неоднократно озвучивала причины подобных чрезвычайных происшествий. "Очевидно, что ситуация возникла не вчера. Ответ на наши предложения, сформулированные коллегами-уполномоченными, к сожалению, не тот, которого мы ожидали. В нем, в частности, отмечено, что ряд наших предложений уже реализуется в той или иной форме. Значит, или реализуются плохо, или этого недостаточно", - добавила детский омбудсмен.