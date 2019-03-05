NYT: в США выигравший в лотерею $1,54 млрд объявился через четыре месяца

Как уточняет издание, обладатель джекпота оказался жителем штата Южная Каролина - одного из немногих в США, где победитель может рассчитывать на сохранение полной конфиденциальности ради собственной безопасности. В связи с этим он связался с комиссией лотереи штата через адвоката, который специализируется на оказании юридической поддержки победителям крупных розыгрышей.

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Победитель американской лотереи Mega Millions, купивший в октябре 2018 года билет на рекордную сумму в $1,54 млрд, спустя более чем четыре месяца заявил о своем выигрыше. Об этом сообщает газета The New York Times .

Ранее американские СМИ отмечали, что победитель не торопится забирать свой выигрыш. Однако, как выяснилось, ему понадобилось время, чтобы найти и обратиться за помощью проверенного юриста, а также решить трудности, неизбежно возникающие в подобных ситуациях.

"Абсолютно естественно, что будут сложности", - приводит газета слова адвоката Джейсона Керланда, представляющего интересы победителя. Он подчеркнул, что многое зависит от того, насколько в близких отношениях обладатель выигрыша состоял со своими родными и друзьями до победы. "Если вы достаточно близки с кем-либо, кто претендует на поощрение, бывает трудно, - подчеркнул он. - Это одна из причин, по которым переживают победители, обращающиеся ко мне".

По данным представителей комиссии лотереи штата, победитель обратил внимание на стечение обстоятельств в день покупки. К примеру в очереди у кассы он пропустил вперед себя другого посетителя магазина, который также купил лотерейный билет.

По данным издания, победитель согласился на единовременную выплату, которая после вычета налогов составит около $877,8 млн. Всего у победителя было 180 дней на получение выигрыша. При этом он мог рассчитывать на получение суммы целиком, согласившись на отдельные ежегодные выплаты в течение нескольких лет. Шансы на то, чтобы выиграть главный приз, составляли при покупке билета примерно 1 к 303 000 000. Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских островах.