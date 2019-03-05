Псковские власти намерены в 2019 году увеличить число общественных самоуправлений до 40

ПСКОВ, 5 марта. /ТАСС/. Администрация Псковской области намерена в 2019 году создать 20 органов территориального общественного самоуправления (ТОС). Таким образом, их количество превысит 40, сообщил во вторник губернатор области Михаил Ведерников на конференции Ассоциации муниципальных образований региона.

ТОС - это объединение инициативных граждан, при помощи которого они могут решать широкий круг вопросов, направленных на улучшение качества жизни. Участники могут создавать проекты и программы развития соответствующей территории, принимать решения о благоустройстве дворов своих домов, о ремонте дорог и тротуаров, защите экологии и объектов культурного наследия. Деятельность таких общественных структур финансируется, как правило, за счет личных средств жителей. Деньги на реализацию конкретных проектов ТОС может получить из местных бюджетов, также члены ТОС могут претендовать на грантовую поддержку.

"В течение [2018] года мы должны были провести глобальное усиление всех форм местного самоуправления Псковской области. И отдельное внимание было уделено созданию института территориального общественного самоуправления. В этом году мы констатируем, что у нас их 21, и на 2019 год мы поставили себе задачу создать еще 20 ТОСов", - сказал Ведерников.

Он также сообщил, что администрация области в 2019 году окажет финансовую поддержку лучшим ТОСам. "Благодаря совместной работе [с властями муниципалитетов] мы получили дополнительный инструмент привлечения финансовых средств на решение вопросов местного значения. Из бюджета мы в этом году 3,5 млн рублей предусмотрели на эту работу, будем смотреть по мере появления новых ТОСов, будем по возможности эту сумму увеличивать. Можно использовать и внебюджетные источники в виде грантов, дополнительное финансирование получат лучшие, наиболее инициативные ТОСы", - отметил губернатор.

Ранее первый зампредседателя правления Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, депутат Госдумы Александр Козловский заявлял, что ТОСы появятся в каждом регионе России к 2024 году.