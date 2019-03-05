Театральные премьеры марта в Москве

2 марта, Московский театр мюзикла "Принцесса цирка" (12+) "Принцесса цирка" - синтез сразу нескольких жанров: оперетты, мюзикла, танца и современного циркового направления nouveau cirque. Специально для постановки один из создателей знаменитого канадского цирка "7 пальцев" Себастьян Солдевилья придумал уникальные цирковые номера, которые актеры театра исполнят вместе с профессиональными цирковыми артистами. 9 марта, Московский театр на Таганке "Эльза" (16+)

Спектакль - вечная история любви Ромео и Джульетты, которая происходит в наши дни. Это рассказ о том, что у каждого из нас в жизни может случиться важная встреча, которая перевернет всё, казавшееся незыблемым и правильным. У каждого есть право быть счастливыми, и не надо откладывать свою жизнь на потом. Ярослава Пулинович - одна из главных современных российских драматургов, обладательница гран-при "Золотой маски". На ее счету - более сотни постановок в России, Англии, Польше и США и киносценарии к фильмам "Я не вернусь" и "Елки-5". 9 марта, театр "Русская песня" "И снова с наступающим" (16+)

Знаменитый телеведущий Кирилл Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнаёт... что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает праздничный стол на лестничную площадку и собирается встречать Новый год в одиночестве, в обществе разве что двух лифтов с раздвижными дверями. Но тут... дверь одного из лифтов открывается и появляется... Дед Мороз, который оказывается однокурсником Цандера. Только у него, Михаила Громова, жизнь сложилась далеко не так благополучно. 10 марта, Московский академический театр им. Вл. Маяковского "Русский роман" (16+)

Спектакль Миндаугаса Карбаускиса - тонкое метафизическое соединение биографии и творчества Льва Николаевича Толстого, в центре которого оказывается его жена Софья Андреевна. Их любовь, измученная гениальностью писателя, становится отражением чувств его героев. Вместе с сыновьями и дочерьми Софья Андреевна пытается отвоевать у Облонских и Карениных место в судьбе мужа и разобраться, чья история первична: его литературных возлюбленных или же ее собственная. Сергей Бархин вписывает знаковые детали быта в монументальное пространство, устремленное ввысь, в котором частная история любви двух людей благодаря масштабу личности Толстого превращается в явление пророческое. Рифмы реальности и сцен из "Анны Карениной" граничат с помешательством жены гения, заблудившейся где-то на страницах его романа. 20 марта, ул. Тверская д. 14 "Jazz в ночи" (16+)

Salvatore band - молодая амбициозная группа с уникальным, единственным в России составом: вокал и квартет саксофонов, созданная в январе 2018 года Юлией Биховец и Евгенией Данильченко. Все ребята профессиональные музыканты, развивающиеся в разных музыкальных стилях и жанрах. В их исполнении всем известные хиты обретают иную интерпретацию, в своем авторском творчестве они ищут новые звучания в смешении разных стилей. 29 марта, Российский академический молодежный театр (РАМТ) "Нюрнберг" (18+)