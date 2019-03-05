Школьников Чувашии хотят заинтересовать в работе в регионе встречами с успешными людьми

ТАСС, 5 марта. Встречи со специалистами из разных сфер, достигшими успеха в своем деле, организуют для сельских школьников в Чувашии, чтобы заинтересовать их в работе на территории республики. Об этом сообщила во вторник ТАСС региональный координатор Российского движения школьников в Чувашии Наталья Иванова.

"В течение года будет реализован ряд проектов, например, "Один день в профессии", когда дети будут приходить на предприятие, знакомиться с мастерами, разговаривать об их работе <…> [Пройдут] встречи с яркими людьми", - сказала собеседница агентства, добавив, что эти встречи помогут школьникам проникнуться интересом к определенной профессии.

По словам Ивановой, в прошлом году уже состоялась одна из таких встреч с известным российским сыроваром Олегом Сиротой, в которой также приняли участие местные предприниматели. "И после встречи с ним в одном из сел Шумерлинского района открылась своя сыроварня. Это должно стать толчком не только к тому, чтобы предприниматели реализовали свои инициативы, но и чтобы дети в будущем вышли на этот же уровень", - уточнила координатор движения.

Иванова отметила, что в республике сейчас достаточно вакансий для молодых людей, тем не менее многие из них намерены покинуть ее. "Проблема очень серьезная. Мы просили поднять руки детей, которые собираются остаться в регионе и обучаться, процентов 70 планируют уехать из республики", - сказала она.

По мнению Ивановой, необходимо убедить молодежь в том, что уезжать из региона совершенно необязательно - уровень заработных плат, который они ожидают на первых порах, есть и сейчас в регионе.

"Проблема в том, что дети профессионально плохо ориентируются, нет достаточной информации о вакансиях региона и недостаточно информированы родители детей, которые настраивают их на выезд за пределы республики. На мой взгляд, недостаточная реклама сельских территорий и территорий малых городов", - считает она.