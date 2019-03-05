СК рассчитывает вместе с РАН разработать новые способы поиска людей с воздуха и под водой

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России рассчитывает совместно с Российской академией наук (РАН) разработать новые возможности поиска людей с воздуха и под водой, а также разработать приборы и технологии составления портрета преступника по ДНК. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, комментируя состоявшуюся в понедельник встречу председателя СК Александра Бастрыкина с президентом РАН Александром Сергеевым.

По ее словам, в сотрудничестве с РАН планируется провести разработку приборов и технологий, которые позволят по ДНК неизвестного преступника составлять его портрет с конкретными признаками. "Полученный таким образом ДНК-профиль неизвестного преступника может содержать информацию о его этногеографическом происхождении, цвете глаз и волос, размерах и форме частей тела и лица, различных заболеваниях", - сообщила Петренко.

Кроме того, СК рассчитывает на разработку методов поиска людей в различных ландшафтных, температурных и погодных условиях с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и с помощью различного навесного оборудования. "Актуальность этого исследования связана с тем, что в России до 1000 человек ежегодно погибают в лесу или на иной безлюдной территории, не найдя помощи. Несмотря на то, что нами уже активно применяются БЛА, поиск людей в летнее время затруднен", - отметила Петренко. В частности, речь идет о разработке комплекса навесного оборудования для беспилотников, содержащего активные средства расширенного спектра видения для поиска человека.

По словам Петренко, также речь идет о разработке прибора подводного видения для поиска объектов в водной среде. "Поиски утонувших являются одной из самых сложных задач для криминалистов. Визуальное обнаружение затруднено, поскольку вода в большинстве мелких водоемов мутная. Существующие методы поиска, которые сейчас применяются, дают результат только в частных случаях", - пояснила представитель СК.

Совместно с учеными СК также считает необходимым разработать опытный образец геофизического прибора поиска погребенных объектов криминального происхождения. "В практике расследования по делам об убийствах часто возникает задача поиска захоронений человеческих останков. В случае отсутствия показаний о точном местонахождении захоронения, обнаружение останков становится трудноразрешимой задачей, - пояснила Петренко. - В настоящее время для поиска широко используются георадары, однако данное оборудование зачастую не показывает ожидаемых результатов по причинам, связанным как с параметрами самого оборудования, так и условиями его применения".

Соглашение о сотрудничестве

В ходе встречи с главой РАН Бастрыкин назвал ключевым направлением научного обеспечения деятельности СК России поиск и внедрение в повседневную работу новых образцов отечественной криминалистической техники, лабораторного аналитического оборудования и расходных материалов, а также импортозамещение тех из них, которые производятся за рубежом. Он выразил уверенность, что этому будет способствовать взаимодействие с РАН, концентрирующей весь научный потенциал нашей страны.

"Эффективность раскрытия и расследования преступных деяний во многом зависит от использования самых современных технико-криминалистических средств и возможностей экспертных исследований, - заявил Бастрыкин. - Поэтому крайне важными являются результаты академических исследований, а также развитие сотрудничества в интересах формирования и реализации научной и научно-технической политики по обеспечению расследования преступлений и производству судебных экспертиз".

СК планирует заключить с РАН соглашение о сотрудничестве, создать совместный научно-технический совет, а одной из форм реализации сотрудничества станет "мозговой штурм" ученых и практиков для решения конкретных задач и проблем.