"Молодежка ОНФ" проведет 8 Марта акцию "Вам, любимые!"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Представители молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" проведут 8 Марта акцию "Вам, любимые!" на большом экране московского телеграфа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ОНФ.

"На большом экране московского телеграфа в 0:00 мск будет запущена интерактивная открытка, где каждый сможет адресно поздравить любимых женщин: маму, дочь, супругу, бабушку, тещу, свекровь и других", - отметили в пресс-службе.

Чтобы отправить поздравление достаточно посетить сайт акции и оставить текст, указав отправителя и получателя, говорится в релизе. Прием поздравлений начнется 7 марта, а их количество от одного пользователя не ограничено.

"Свои поздравления смогут оставлять не только жители столицы, но и жители других регионов, расположенных в других часовых поясах. Проведение акции спланировано таким образом, что ваше сообщение обязательно появится в режиме реального времени на экране московского телеграфа, будь вы жителем Владивостока или Калининграда. Акция будет сопровождаться прямой трансляцией, а копию поздравительной открытки пользователи смогут направить любимым в социальных сетях или на адрес электронной почты", - пояснили в пресс-службе.