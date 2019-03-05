Псковские власти намерены привлечь в 2019 году втрое больше средств по грантам президента

ПСКОВ, 5 марта. /ТАСС/. Псковские некоммерческие организации в 2019 году могут получить из Фонда президентских грантов порядка 100 млн рублей, что в три раза больше объемов поддержки прошлого, сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников.

"По президентским грантам могу сказать, что в прошлом году мы неплохо поработали, у нас достаточно активно подавали заявки наши общественные организации, но всего за год получили грантов на 34 млн рублей. В этом году будут три грантовых кампании <...> Я поставил задачу, чтобы мы в этом году построили работу таким образом, чтобы приблизиться к цифре получения грантов на [Псковскую] область в 100 млн рублей", - сказал губернатор, выступая на конференции Ассоциации муниципальных образований региона.

Он также добавил, что псковские НКО должны принять участие в каждой из трех заявочных кампаний. Сейчас завершается прием заявок в рамках работы первой кампании. "На сегодня уже на 51 млн рублей в первой заявочной компании наши общественные организации [подали заявки], поэтому шансы есть. Давайте постараемся эту задачу выполнить вместе", - сказал Ведерников, обращаясь к членам ассоциации.

Фонд президентских грантов принимает заявки по 13 направлениям. В их числе - социальное обслуживание, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства. На президентские гранты в 2019, 2020 и 2021 годах планируется направлять по 8 млрд рублей.