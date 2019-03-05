Жореса Алферова похоронили на кладбище в Комарово

На похороны приехали десятки человек, в том числе родные и близкие, врио губернатора города Александр Беглов, государственные деятели, коллеги-ученые.

"Мы провожаем не просто человека, а гения, он был примером во всем - в дружбе, в науке, в умении общаться с людьми. Такого человека наша родная земля не часто рождает, пусть земля ему будет пухом", - сказал на церемонии заместитель министра науки и высшего образования РФ Александр Степанов, который был лично знаком с ученым.

Защитник науки

В числе пришедших проститься с Алферовым в Комарово был депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов. "У российской науки не было более последовательного и яростного защитника, чем Жорес Иванович, который никогда не пасовал ни перед какими авторитетами и называл вещи своими именами. Он был ярким политиком, блестящим оратором, он был хорошим организатором науки", - сказал он журналистам после церемонии.

"Это был выдающийся современник, мы все скорбим, но при этом мы все имели счастье знать его, быть его коллегами и друзьями", - отметил Никонов.