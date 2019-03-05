Псковские власти намерены создать сеть ресурсных центров по работе с кадрами на селе

ПСКОВ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области намерены создать в муниципалитетах ресурсные центры, которые займутся повышением квалификации специалистов на селе. Об этом сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников на конференции Ассоциации муниципальных образований региона.

"Будем привлекать активно к решению вопросов местного значения социально ориентированные некоммерческие организации, которые существенно расширяют возможности. Ряд глав [муниципалитетов] сами выходят инициативно и просят оказать поддержку по созданию ресурсных центров в районах. Эти ресурсные центры могут организовать работу с кадровым потенциалом, могут участвовать в работе повышения квалификации специалистов <...> Привлечение грантовой поддержки <...> тоже будет давать хорошие дополнительные возможности", - сказал Ведерников.

По словам губернатора, в 2019 году в области будет проведен аудит всех общественных организаций. "Активным нужно помогать, а те, которые существуют формально, не спешить их закрывать, потому что в грантовом конкурсе есть требование - организация должна просуществовать полгода, после этого имеет право подать заявку на полумиллионный грант", - отметил он.

Ведерников добавил, что тем организациям, которые уже некоторое время существуют, власти готовы предоставить площадку, бухгалтерскую, юридическую и методическую помощь. "Наша задача, чтобы как можно больше средств, в том числе и внебюджетных, было привлечено в область <...> Эти средства будут направляться на наиболее актуальные и проблемные вопросы", - уточнил губернатор.

На территории области расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов, по этому показателю регион занимает второе место в России. При этом около 2 тыс. деревень не имеют постоянных жителей, а сами села разбросаны по территории области. В связи с этим Ведерников сообщал, что первостепенными задачами для муниципалитетов являются вопросы состояния автодорог, транспортной доступности, наличие водоснабжения, газа и иной инфраструктуры, обеспечения качественной и своевременной медицинской помощью, образовательными и социальными услугами.