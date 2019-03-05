В Совфеде предложили открыть платные вытрезвители

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Законопроект о возрождении вытрезвителей в России предполагает, что за их услуги будут платить сами граждане, находившиеся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и попавшие в эти учреждения, сообщил ТАСС один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Мы предлагаем сделать таким образом, чтобы у регионов появилась возможность создавать на базе муниципально-частного партнерства эти механизмы. В этом случае появляется возможность, чтобы люди, виновные в том, что они пьяные ходят по улицам, а после этого им оказываются услуги [вытрезвителей], сами платили за них. Это естественно, потому что в нынешних условиях мы не можем с них взять деньги, к сожалению, за эти услуги", - пояснил Рязанский.

Он добавил, что правительство пока не прислало отзыв на соответствующий законопроект. Какой именно порядок по взиманию платы за оказание услуг вытрезвителей предлагают авторы документа, сенатор не уточнил.

Ранее Рязанский заявлял, что ни одно ведомство не берется за решение комплексной задачи по вытрезвлению граждан. По его словам, помимо обеспечения работы самих вытрезвителей, нужно ввести практику посещения семей, члены которых регулярно оказываются в этих специализированных учреждениях.

С 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует. Кроме того, МВД РФ, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий.