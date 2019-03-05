Трамп приветствовал новость о втором случае излечения от ВИЧ

ТАСС, 5 марта. Президент США Дональд Трамп приветствовал новость о том, что во второй раз в истории медицины пациент с ВИЧ излечился от этого вируса. Об этом американский лидер написал во вторник на своей странице в Twitter, при этом сославшись на публикацию газеты The New York Times, которую он обычно резко критикует.

"Второй пациент излечен от ВИЧ, сообщили доктора" - The New York Times. Такая прекрасная новость для очень многих. Достигнут огромный прогресс!" - написал Трамп.

The New York Times сообщила в понедельник, что второй пациент в истории медицины смог излечиться от ВИЧ после прохождения терапии с использованием пересадки костного мозга. Газета называет излечившегося "лондонским пациентом", поскольку он не дал разрешение на то, чтобы его имя было обнародовано.

С начала мировой эпидемии СПИД в 1980 годы до сих пор был известен только один случай излечения от ВИЧ: это произошло в 2007 году с человеком, который изначально был известен как "берлинский пациент" (по названию города, где он проходил терапию). Обоим больным была проведена операция по пересадке костного мозга для лечения рака (лейкоза), в то время он был носителем ВИЧ. Костный мозг им был пересажен от донора, у которого была генетическая мутация, известная как "дельта-32": ее носители невосприимчивы к наиболее распространенной разновидности ВИЧ. После операции тесты показали, что у обоих пациентов в крови нет ВИЧ.