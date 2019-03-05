{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп приветствовал новость о втором случае излечения от ВИЧ

Глава Белого дома назвал огромным прогрессом информацию о втором в мире человеке, победившем ВИЧ после пересадки костного мозга

ТАСС, 5 марта. Президент США Дональд Трамп приветствовал новость о том, что во второй раз в истории медицины пациент с ВИЧ излечился от этого вируса. Об этом американский лидер написал во вторник на своей странице в Twitter, при этом сославшись на публикацию газеты The New York Times, которую он обычно резко критикует.

На эту тему
Вакцины и генетическая терапия: ученые ищут новые средства борьбы с ВИЧ

"Второй пациент излечен от ВИЧ, сообщили доктора" - The New York Times. Такая прекрасная новость для очень многих. Достигнут огромный прогресс!" - написал Трамп.

The New York Times сообщила в понедельник, что второй пациент в истории медицины смог излечиться от ВИЧ после прохождения терапии с использованием пересадки костного мозга. Газета называет излечившегося "лондонским пациентом", поскольку он не дал разрешение на то, чтобы его имя было обнародовано.

С начала мировой эпидемии СПИД в 1980 годы до сих пор был известен только один случай излечения от ВИЧ: это произошло в 2007 году с человеком, который изначально был известен как "берлинский пациент" (по названию города, где он проходил терапию). Обоим больным была проведена операция по пересадке костного мозга для лечения рака (лейкоза), в то время он был носителем ВИЧ. Костный мозг им был пересажен от донора, у которого была генетическая мутация, известная как "дельта-32": ее носители невосприимчивы к наиболее распространенной разновидности ВИЧ. После операции тесты показали, что у обоих пациентов в крови нет ВИЧ.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Северный Кавказ
Новую участковую больницу построят на Ставрополье к 2020 году
На реализацию проекта планируют выделить более 120 млн рублей из краевого бюджета
Читать полностью