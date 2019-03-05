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Актер Кирилл Кяро и писатель Павел Басинский прочитают "Тотальный диктант" в Таллине

Павел Басинский стал автором текста акции 2019 года

ТАЛЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Текст "Тотального диктанта" в Таллине 13 апреля будет зачитывать не только его автор Павел Басинский, но и актер Кирилл Кяро. Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэрии эстонской столицы.

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"В этот раз Таллин проводит акцию на двух площадках, одна из них благодаря статусу столицы акции станет главной в мире: сюда приедет автор текста писатель и литературный критик Павел Басинский, и отсюда будет вестись прямая трансляция", - заявил глава оргкомитета проекта "Тотальный диктант" в Таллине, председатель городского собрания Михаил Кылварт.

Он добавил, что на второй площадке текст диктанта прочитает актер Кирилл Кяро, который родился и вырос в Таллине, играл в Русском театре Эстонии.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он был проведен в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. Цель проекта - показать, что быть грамотным важно для каждого человека, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В 2018 году диктант написали около 230 тыс. человек в 76 странах мира.

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ЭстонияРоссия
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