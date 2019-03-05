Аксенов объявил нерабочими четыре дня в Крыму в связи с религиозными праздниками

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выходными днями 29 апреля, 4 и 17 июня, а также 12 августа в связи с празднованием Пасхи, Дня Святой Троицы, Ураза-байрама и Курбан-байрама. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на официальном портале правительства региона.

"Объявить нерабочими праздничными днями: 29 апреля 2019 года - в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, 4 июня 2019 года - в связи с празднованием Ураза-байрама, 17 июня 2019 года - в связи с празднованием Дня Святой Троицы, 12 августа 2019 года - в связи с празднованием Курбан-байрама", - говорится в документе.

В Крыму в честь всех крупных религиозных праздников, как христианских, так и мусульманских, объявляются выходные дни. Такие решения власти региона принимают с 2014 года, после воссоединения полуострова с Россией.