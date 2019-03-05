Около 2 млн роз и тюльпанов вырастили в Ленинградской области к 8 Марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Тепличные хозяйства Ленинградской области вырастили к 8 Марта 2 млн роз и тюльпанов. Их планируется поставить в 10 российских регионов, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Специально к 8 Марта в регионе выращено около 2 млн роз и тюльпанов, уже поступивших в торговые сети Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Цветоводством занимаются пять крупных тепличных хозяйств области, которые обеспечивают около 50% рынка двух регионов и отправляют растения более чем в 10 субъектов страны", - говорится в сообщении.

По данным правительства, в 2018 году тепличные хозяйства Ленинградской области вырастили более 30 млн роз, около 5 млн тюльпанов и весенних луковичных цветов. В этом году на поддержку предприятий, занимающихся выращиванием цветов в защищенном грунте, выделена региональная субсидия размером около 10 млн рублей.