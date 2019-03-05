Ассоциация юристов РФ 22 марта проведет Единый день оказания бесплатной юридической помощи

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ассоциация юристов России (АЮР) 22 марта проведет Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АЮР.

"Общественные приемные, центры бесплатной юридической помощи и юридические клиники будут работать с 09:00 мск до 18:00 мск без перерыва на обед, с посменным составом юристов-консультантов", - сказал собеседник агентства.

Бесплатная юридическая помощь населению будет оказана на базе региональных и местных отделений ассоциации в более чем 1500 центрах по всей стране. Кроме того, в некоторых региональных отделениях предусмотрена возможность получения онлайн-консультации, уточнили в пресс-службе.

Перечень региональных отделений и контакты для связи можно узнать на официальном сайте организации.

20 ноября прошлого года в Единый день оказания бесплатной юридической помощи было обработано свыше 17 тыс. обращений граждан. Преимущественно жителей РФ интересовали вопросы в области жилищного, трудового, наследственного, гражданского и земельного права, защиты конституционных прав, социального обеспечения.