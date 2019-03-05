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В школе на Кубани после стрельбы ученика по сверстникам усилили меры безопасности

В учебном заведении усилена охрана, ведется строгий пропускной режим, дополнительно приглашены представители казачества, к дежурству также подключили родителей

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/ Руководство средней школы №10 в станице Ахтанизовской Темрюкского района на Кубани усилило меры безопасности после того, как ученик пронес в образовательное учреждение пневматическое оружие и стрелял в сверстников, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации Темрюкского района.

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Накануне, 4 марта, 14-летний ученик принес в школу пневматическое оружие, директор и завуч узнали об этом во время перемены, пытались отобрать у него оружие, но он не отдал его, в школу вызвали мать подростка. По предварительным данным, он требовал деньги у сверстников, из-за того, что они отказали, устроил стрельбу. Пятеро подростков получили травмы.

"Директор школы Светлана Котляр призвала родителей соблюдать спокойствие. Все меры безопасности детей в образовательном учреждении соблюдаются: усилена охрана, ведется строгий пропускной режим, дополнительно приглашены представители казачества, введено дежурство родителей. Школа работает в обычном режиме, уроки ведутся согласно расписанию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что представители правоохранительных органов, службы профилактики и психологи проводят профилактические беседы со всеми учениками школы №10 в станице Ахтанизовской.

Ранее сообщалось, что полиция проводила проверку по факту конфликта между школьниками. Следственные органы на Кубани изъяли материалы и продолжают проверку.

В новость были внесены изменения (18:50 мск) - добавлены подробности.

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РоссияКраснодарский край
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