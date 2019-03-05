Контейнерные площадки могут передать на баланс региональным операторам

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает возможность передачи ответственности за обустройство контейнерных площадок для мусора региональным операторам. Эта мера позволит переоборудовать площадки под раздельный сбор отходов, однако она не должна быть сопряжена с дополнительным ростом тарифов. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

"Вопрос стоит о контейнерных площадках: сегодня они принадлежат муниципалитетам, речь идет о том, чтобы контейнерными площадками занимались региональные операторы. Наверное, это правильно, но тогда региональный оператор должен включить эту составляющую в тариф. Увеличение тарифа мы не должны позволить и не имеем право это делать - он и так у нас немаленький", - сказал он.

Кобылкин добавил, что сейчас этот вопрос обсуждается с Российским экологическим оператором. Он напомнил, что для регоператоров НДС в 2019 году обнулили и заморозили ставку платы за негативное влияние на окружающую среду на уровне 2018 года (95 рублей).

Зампред правительства РФ Алексей Гордеев 31 января на первом заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления назвал первоочередной задачей переход до конца 2019 года на раздельный сбор мусора в РФ по двухпотоковому принципу. Этот принцип предполагает, что жители кладут в один контейнер пригодные для вторичной переработки материалы (бумага, пластик, металл, стекло), не загрязненные органикой, а в другой - грязную упаковку, смет с улиц и органические отходы.