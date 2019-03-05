Победители международного конкурса "Норникеля" завершили пребывание на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Девять иностранных блогеров, победителей международного конкурса Follow Up Siberia от компании "Норникель", генерального партнера Универсиады, завершили свое пребывание на играх в Красноярске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Конкурс стартовал весной прошлого года. Он состоял из пяти этапов и был специально приурочен к Студенческим играм, его целью было познакомить жителей других стран с культурой и жизнью в Сибири.

"Участники финального тура международного коммуникационного проекта Follow Up Siberia провели пять дней (с 1 по 5 марта) в Красноярске во время проведения зимней Универсиады. Ими оказались девять человек, которые были отобраны по результатам прошедших в 2018 году четырех отборочных туров", - говорится в сообщении. За это время иностранные блогеры посетили церемонию открытия Игр, которая прошла 2 марта, побывали на горнолыжных соревнованиях Игр, посетили заповедник "Столбы" и водохранилище Красноярской ГЭС, а также провели лекции для красноярцев в парке Универсиады.

"Больше всего мне понравилась энергия города. Чувствуется, что сейчас Красноярск живет Универсиадой, настроение у всех праздничное и оно передалось нам. И, конечно, впечатлила церемония открытия Игр. Никогда не видел вживую ничего подобного", - цитирует пресс-служба гостя из Греции Стефаноса Аддимандо.

Помимо гостя из Греции, Игры посетили блогеры из Сербии, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Мексики, Германии и Австралии. Это не первый визит участников конкурса в Сибирь. За время проведения конкурса победители разных этапов побывали в заполярном Норильске и Дудинке, посетили Красноярск, Читу и познакомились с природой Алтая.

Универсиада в Красноярске стартовала 2 марта и завершится 12 марта. В ней принимают участие около трех тысяч спортсменов из 58 стран.