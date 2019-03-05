Минтруд предложил сделать домашний уход приоритетом в оказании психоневрологической помощи

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой подготовило изменения в правила работы психоневрологических интернатов, предложив сделать домашний уход и дневной стационар приоритетными формами оказания помощи. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Проектом приказа предполагается дополнить правила положением о том, что предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания (дневной стационар и другие формы), в том числе с применением стационарозамещающих технологий, должно являться приоритетной формой социального обслуживания", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что изменения подготовлены в соответствии с поручением заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

В правилах предлагается закрепить, что показанием для приема в психоневрологический интернат является заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра со сведениями о наличии у пациента психического расстройства. "Также правила предполагается дополнить положением о том, что перечень противопоказаний к устройству в психоневрологический интернат утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения", - добавили в министерстве.

Как пояснили в пресс-службе, правила дополняются задачами и функциями психоневрологических интернатов. В их числе - уход и диспансерное наблюдение за лицами, страдающими психическими расстройствами, оказание им необходимой медицинской помощи, реабилитация инвалидов с психическими расстройствами, социализация лиц с психическими расстройствами.

"Кроме того, проектом приказа предусматривается утвердить примерное положение о психоневрологическом интернате, включая детские", - добавили в Минтруде.