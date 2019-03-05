Четыре региона не представили в Минприроды планы об участии в реформе мусорной отрасли

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Четыре из 85 субъектов России до сих пор не представили в Минприроды планы о начале на своей территории реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления сообщил замминистра Владимир Логинов.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России с 1 января 2019 года, чтобы сократить число свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Согласно данным национального проекта "Экология", доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36% 2024 году. По данным Минприроды, в реформу уже вошли 70 из 85 субъектов, еще шесть рассчитывают подключиться в первом квартале 2019 года, остальные семь должны это сделать к 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.

"Только четыре субъекта до настоящего момента нам не представили планы по вхождению в реформу: Амурская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Хабаровский край", - сказал Логинов.

Он пояснил, что в Ленинградской области ситуация объясняется отсутствием межрегиональной схемы с Санкт-Петербургом, в которой бы описывалось, как отходы города будут транспортироваться, и где утилизироваться или складироваться.

Логинов перечислил все 15 "отстающих" в реформе регионов: Амурская область, Архангельская область, Владимирская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Курганская область, Ленинградская область, Ненецкий автономный округ, Омская область, Пермский край, Республика Бурятия, Рязанская область, Хабаровский край, Москва и Санкт-Петербург.