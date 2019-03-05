Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у ряда пользователей РФ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Компания Google заявила, что исправила ошибку с некорректным отображением российского Крыма на своих картах у некоторых пользователей в РФ.

"Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на [устройствах с операционной системой] iOS видела неверную информацию", - сказали во вторник ТАСС в пресс-службе компании, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", - добавили в Google.

Ранее в Госдуме инициировали проверку в связи с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова на картах Google.