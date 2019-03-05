Новую участковую больницу построят на Ставрополье к 2020 году

ПЯТИГОРСК, 5 марта. /ТАСС/. Новую участковую больницу, рассчитанную на 100 посещений в смену, со стационаром на 15 мест построят к 2020 году в селе Кугульта Грачевского района Ставропольского края. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства строительства и архитектуры.

С просьбой построить новое медучреждение ранее к властям обратились местные жители.

"Двух и четырехместные палаты круглосуточного стационара, отделение скорой помощи, дневное отделение, детская и взрослая амбулатории, кабинеты врачей и буфет - эти все помещения заложены проектом Кугультинской участковой больницы", - приводят в сообщении слова министра Алексея Когарлыцкого.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, в целом на реализацию проекта запланировано выделить из краевого бюджета более 120 млн рублей, в том числе 37,4 млн рублей уже в 2019 году. Строительно-монтажные работы рассчитаны на 2019-2020 годы. Площадь одноэтажной участковой больницы составит более 1,5 тыс. кв. м. Проект реализуется в рамках краевой госпрограммы повышения доступности медицинской помощи населению в малочисленных населенных пунктах.

Как пояснили ТАСС в минздраве края, в 2019 году на Ставрополье возводят также участковую больницу - в селе Нагутском Минераловодского городского округа, две врачебные амбулатории - в селе Александрия Благодарненского городского округа и поселке Прикалаусском Петровского городского округа.