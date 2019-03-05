На развитие Ульяновской области из федерального бюджета направят 50 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Власти Ульяновской области ожидают поступление 50 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию проектов в сфере образования, здравоохранения, экологии. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель правительства региона Александр Смекалин.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко 27 февраля подписала постановление Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Ульяновской области. Документ содержит рекомендации правительству РФ об оказании региону дополнительной финансовой помощи.

"В постановление Совета Федерации о развитии Ульяновской области были внесены проекты <…> общим объемом 50 млрд рублей. Это в первую очередь все, что касается развития социальной инфраструктуры", - сказал он.

По словам Смекалина, речь идет о строительстве новых образовательных объектов - школ, детского сада, строительстве объектов здравоохранения - детской инфекционной больницы и клинико-диагностического корпуса хирургического диспансера.

"Мы говорим о строительстве инфраструктуры, новых дорог: это и обход города Димитровграда, и строительство развязки Президентского моста в Заволжскую часть города Ульяновска. Это и экология - строительство очистных сооружений в городе Димитровграде, на реке Черемшан. Мы также говорим о ликвидации несанкционированных свалок", - пояснил он.

В пресс-службе председателя правительства ТАСС уточнили, что поступление средств ожидается в течение ближайших четырех лет. Планируется, что финансирование будет поступать по мере подготовки проектно-строительной документации на объекты.

Дни Ульяновской области в Совете Федерации прошли в Совете Федерации с 11 по 13 февраля. В рамках мероприятия прошли заседания комитетов, где сенаторы обсудили предложения от региона, а также область представила свои проекты на выставке достижений.