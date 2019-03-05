"Аэрофлот" отменяет 32 рейса 6 марта из-за непогоды

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 32 рейса, запланированные на 6 марта, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

В частности, отменяются рейсы из аэропорта Шереметьево в Астрахань, Варшаву, Вильнюс, Волгоград, Дюссельдорф, Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Ригу, Самару, Сургут и Хельсинки и обратно.

В авиакомпании подчеркнули, что оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования, а прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота".