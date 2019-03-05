Красноярск установил три рекорда России во время Универсиады

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Красноярск установил сразу три рекорда России во время Всемирной зимней Универсиады - 2019. Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэрии.

"Наш город установил сразу три рекорда страны: самая высокая искусственная новогодняя елка - 55,6 м, самая большая объемная надпись из двух слов - речь идет о надписи "Енисейская Сибирь" возле Николаевского моста. Ее высота - 7 м 918 мм, длина - 129 м 15 см, ширина - 1 м. Еще один рекорд России связан с подсветкой жилого комплекса в районе "Платинум Арены Красноярск" (ледовый дворец, где прошло открытие игр). Здесь используется наибольшее количество индивидуально управляемых источников света в рамках светового шоу в России - 1207 единиц", - говорится в сообщении.

Во вторник в город прибыли представители национальной книги рекордов, они провели замеры объектов.

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко сообщил журналистам, что два из трех рекордов - это новые номинации. К ним относится самая большая надпись из двух слов и подсветка. Рекорд самой высокой новогодней елки принадлежал ранее городу Грозному (Чечня), ее высота составляла 50 м. Ранее сообщалось, что елка в Красноярске будет демонтирована после окончания студенческих игр.

"Красноярск впервые вышел на столь высокий формат, и в дни проведения Универсиады зафиксировано три рекорда России, и это очень серьезное достижение. Красноярск достоин этого", - заявил на торжественной церемонии вручении городу сертификатов об установки рекордов мэр Красноярска Сергей Еремин. Он добавил, что 9 мая 2018 года Красноярск уже попадал в национальную книгу рекордов, тогда 14 тыс. человек вместе исполнили песню "День победы".

Универсиада в Красноярске стартовала 2 марта и завершится 12 марта. В ней принимают участие около трех тысяч спортсменов из 58 стран.