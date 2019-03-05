Около 25 ремесленников представили свои изделия на ярмарке во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 марта. /ТАСС/. Порядка 25 мастеров приняли участие в ярмарке свободных ремесленников HiKond во Владикавказе на территории первого в СКФО национального арт-пространства "Портал". Об этом ТАСС сообщил его представитель Давид Цагараев.

"Ярмарка прошла уже в десятый раз. Сегодня его участниками стали порядка 25 мастеров. Это уникальная площадка, с помощью которой осетинские ремесленники имеют возможность заявить о себе, представить свою продукцию", - сказал Цагараев.

Для каждого участника ярмарки была подготовлена отдельная площадка, на которой посетители знакомились с их продукцией - дизайнерской одеждой, аксессуарами, парфюмом и косметическими изделиями, ювелирными украшениями, игрушками ручной работы, разговаривающими на осетинском языке.

Арт-пространство "Портал" создавалось в прошлом году на средства президентского гранта в размере 1,1 млн рублей. Ярмарки планируется проводить на его территории примерно четыре раза в год. Авторы проекта также намерены создавать арт-объекты в городской среде: настенные рисунки, современные скульптуры, проводить художественные выставки, музыкальные концерты, инсталляции.