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Из каменоломен в Керчи спасен мужчина, проведший под землей четверо суток

Здоровью потерпевшего ничто не угрожает

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС совместно со спелеологическим отрядом нашли и эвакуировали мужчину, который провалился в каменоломни в Керчи и провел там четверо суток, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

"Крымские спасатели вместе со специалистами-спелеологами спустились в Старокарантинские каменоломни для проведения поисковых работ. В течении 15 минут группа обнаружила мужчину, который подавал сигналы о помощи в одном из туннелей каменоломни", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что местный житель 1972 года рождения провалился в каменоломни еще 1 марта. После спасения он был передан сотрудникам скорой помощи, которые установили, что его здоровью ничего не угрожает.

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