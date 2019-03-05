Кабмин выделил более 497 млн рублей на строительство спорткомплекса и школы в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 5 марта. /ТАСС/. Правительство России выделило более 497,7 млн рублей субсидий для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса и школы на 275 мест в Кисловодске. Объекты планируют возвести до 2020 года по подпрограмме комплексного развития Кавказских Минеральных Вод, следует из распоряжения кабмина, опубликованного во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить адресное распределение субсидий, предоставляемых в 2019 -2020 годах <…> на софинансирование капитальных вложений <…> в рамках подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в документе.

Как следует из документа, новый физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом будет рассчитан на 400 мест и построен в 2019 году. На это выделяется более 139,1 млн рублей, строительство будет идти в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Строительство средней общеобразовательной школы на 275 мест рассчитано на 2019-2020 годы. На него соответственно выделяется порядка 280 млн и 78,6 млн рублей в рамках федерального проекта "Современная школа".

Согласно документу, бюджетные ассигнования на 2019 год составят более 419,1 млн рублей, на 2020 год - около 78,6 млн рублей.

Как сообщалось, в 2019 году Ставрополье привлечет по пяти госпрограммам более 520 млн рублей на создание физкультурно-оздоровительных комплексов в Кисловодске и Ессентуках, реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в Пятигорске и другие мероприятия. За последние пять лет в крае уровень обеспеченности спортивными объектами вырос больше чем в 2 раза - с 23,5% до 48,5%. Также в 2019 году в крае откроются три новые школы и начнется строительство еще трех. Всего с 2014 года в Ставропольском крае создали восемь школ.