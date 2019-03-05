В Ингушетии планируют открыть 24 детских сада до конца 2019 года

МАГАС, 5 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют открыть до конца 2019 года 24 детских сада, из них 23 будут рассчитаны на 220 мест каждый и один - на 120 мест, также, в детсадах будут созданы ясельные группы. Об этом ТАСС сообщил министр строительства Ингушетии Осман Вышегуров.

Ранее Минобрнауки региона сообщало, что в течение пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом более 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации. Всего в Ингушетии действуют 73 детских сада.

"Мы планируем до конца года сдать в эксплуатацию 24 детских сада. 18 из них будут открыты в сельских поселениях региона и шесть - в городах республики. 23 из всех запланированных к открытию детсадов, рассчитаны на 220 мест каждый и один - на 120 мест", - сказал Вышегуров.

Как сообщил ТАСС министр образования республики Юсуп Костоев, открытие новых детсадов позволит сократить очередь в дошкольные учреждения в регионе.

"В вводимых в строй в этом году детсадах будут созданы и ясельные группы. Строительство новых объектов позволит значительно разгрузить очередь в дошкольные образовательные учреждения региона. Сейчас число детей до семи лет, не обеспеченных местом в дошкольных учреждениях региона, составляет более 7 тыс., из них более 1 тыс. - это дети ясельного возраста", - сказал Костоев.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии планируют построить в регионе до конца 2021 года 12 школ и 17 детсадов в рамках реализации региональной составляющей нацпроекта "Демография".