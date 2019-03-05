В Татарстане лекарственная помощь за счет бюджета в 2018 году выросла на 6,8%

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Объем лекарственной помощи, оказанной за счет бюджета, в Татарстане по итогам 2018 года вырос на 6,8% по сравнению с 2017 годом и составил 14 млрд 250 млн рублей. Об этом во вторник на итоговом совещании фармацевтической службы Татарстана сообщила заместитель министра здравоохранения республики Фарида Яркаева.

"Объем оказания лекарственной помощи за счет средств бюджетов различных уровней в нашей республике в прошлом году составил 14 млрд 250 млн рублей, это на 6,8% больше показателя 2017 года", - сказала она.

По словам Яркаевой, четверть всей господдержки составили средства федерального бюджета. В 2018 году в республике удалось привлечь 3 млрд 665 млн рублей из федерального бюджета, что на 5% выше показателя 2017 года.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе минздрава Татарстана, средства были направлены на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, лечение семи высокозатратных заболеваний, туберкулеза, СПИД, на вакцины по национальному календарю и по эпидемиологическим показаниям и безвозмездное лекарственное обеспечение.

Наибольший объем финансирования направлен на лекарственное обеспечение для лечения онкологических заболеваний, сахарного диабета и бронхиальной астмы.