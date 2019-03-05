Платежи за мусор скорректируют в Вологодской области до конца марта

ТАСС, 5 февраля. Механизм начисления оплаты за вывоз мусора будет откорректирован в Вологодской области до конца марта. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства области.

Ранее сообщалось, что в рамках реформы обращения с отходами в России вывоз мусора с 1 января 2019 года должен быть вынесен в платежке отдельной строкой в качестве коммунальной услуги, тогда как ранее он был "зашит" в строку "содержание общедомового имущества". При этом активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) зафиксировали двойную оплату за вывоз мусора в 36 городах России, в том числе и в Вологодской области, и обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться в ситуации.

"Один из главных вопросов, которые поступают в правительство области, Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования, региональным операторам - перерасчеты по выставленным квитанциям за январь. Это счета, которые выставлены в февральских квитанциях, в том числе, на "мертвые души", на хозяйственные постройки - бани, сараи. Все это вызвало негативную реакцию со стороны населения. Наша задача - максимально быстро привести расчеты в соответствие с лицевыми счетами, крайний срок - до конца марта", - процитировала пресс-служба заместителя губернатора области Антона Стрижова.

По словам директора регионального оператора по обращению с отходами в восточной зоне области, ООО "Аквалайн" Алексея Копейкина, с начала года от населения поступило около 18 тыс. обращений. В основном граждане просили пересчитать начисленную плату, поскольку по месту регистрации не проживают. Обращения поступили и от тех, кто имеет квартиру и индивидуальный дом, чтобы исключить двойное начисление платы за вывоз мусора. Еще одна волна обращений была вызвана начислением платы за мусор с хозяйственных построек, что произошло при технологической ошибке при объединении лицевых счетов регоператора и "Северной сбытовой компании".

"К концу марта основная масса неправильных данных, которая была получена из системы ГИС ЖКХ, будет скорректирована", - пояснил руководитель "Аквалайна".

В компанию "Чистый след" - регионального оператора в западной зоне области - в феврале поступило 8,3 тыс. обращений, около 80% из них обработаны. В основном обращения были связаны с введением льгот при оплате вывоза мусора и необходимостью их учета. В марте жители западной зоны увидят все данные с изменениями в своих квитанциях, пояснил представитель регоператора.

О реформе

Реформа обращения с отходами стартовала в России с 1 января 2019 года. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года. В начале 2019 года в нее вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть регионов должны внедрить новую систему по итогам первого квартала 2019 года, семь - к началу 2020 года.