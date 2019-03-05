Эксперты: реабилитация косаток должна проводиться в бухте Средней

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Реабилитацию нелегально выловленных косаток в Приморье необходимо начать немедленно и проводить ее на месте содержания животных, в бухте Средней, так как перемещение их на остров Русский приведет к ухудшению условий и затягиванию выпуска в дикую природу, говорится в заявлении коалиции экологических организаций "За свободу косаток и белух".

Ранее во вторник вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание по вопросу определения дальнейшей судьбы содержащихся в бухте Средней животных, на котором было отмечено, что они больше не являются вещдоками по делу о незаконном вылове, и арест с них снят. Поэтому будет организовано взаимодействие всех заинтересованных сторон для возможного перемещения животных в одну из бухт острова Русского. Там на базе существующих вольеров должен быть создан центр для подготовки косаток и белух к выпуску в дикую природу.

"Перемещение китообразных из бухты Средней на остров Русский неприемлемо, так как ведет к значительному затягиванию их выпуска, к ухудшению условий содержания и, по сути, является сменой одной "китовой тюрьмы" на другую. Для животных нет никакой принципиальной разницы, в каком месте они будут содержаться в неволе <…> Реабилитация (подготовка к выпуску) и косаток, и белух должна начаться немедленно и проходить на месте их текущего содержания в бухте Средняя", - говорится в сообщении.

Коалиция выступает против передачи животных в океанариумы или в центр на острове Русский. Экологи отмечают, что вода на острове Русский хуже, чем в бухте Средняя, из-за этого у животных могут обостриться заболевания. Кроме того, перевозка в новый центр, а затем обратно к местам выпуска приведет к двойному стрессу для косаток.

По мнению представителей коалиции, косаток нужно выпустить в дикую природу без отправки в промежуточные центры после краткого курса реабилитации длительностью полтора-два месяца. Отмечается, что для реабилитации животных нужно создать экспертную группу, в которой будут задействованы российские и международные специалисты, решить вопрос с субарендой оборудования, передать животных под контроль экспертов, сократить до минимума их контакты с людьми, оценить состояние косаток и при необходимости провести курс лечения.

В бухте Средней в центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Однако три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки, по этому факту полиция ведет проверку. Состояние животных, по данным ветеринаров, оценивается как хорошее. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.