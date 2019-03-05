Волонтеры помогут жителям Крыма перейти на цифровое телевидение

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Крыма привлекут волонтеров для помощи жителям в настройке оборудования для перехода на цифровое телевидение. Малообеспеченным гражданам компенсируют стоимость приставки, сообщила журналистам во вторник пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи, со ссылкой на главу министерства Сергея Зырянова.

"Малообеспеченным гражданам будет выплачена компенсация за покупку приставки, для этого необходимо сохранить чек покупки. Также будет оказана помощь при подключении приставок с помощью волонтерских групп", - цитирует Зырянова пресс-служба.

По его словам, обучение волонтеров проведут сотрудники крымского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети. Кроме того, к волонтерским группам могут привлечь соцработников.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Крым перейдет на цифровое телевещание 3 июня 2019 года.