Вологодская область привлечет 900 специалистов по программе возвращения соотечественников

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило программу Вологодской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в регион планируется привлечь до 2020 года более 900 специалистов. Соответствующее распоряжение размещено во вторник на сайте кабмина.

"Согласована программа Вологодской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Программой предусматривается переселение квалифицированных специалистов для развития экономики Вологодской области. Реализация программы позволит привлечь в область до 2020 года более 900 соотечественников", - сказано в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что в область в рамках программы переселяются инженеры различных специализаций, врачи, медицинские сестры, квалифицированные рабочие в сфере промышленности, строительства, транспорта.