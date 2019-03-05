Стартовал прием заявок на форум "Таврида 5.0"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Юбилейный Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида", который будет проходить в Крыму с 11 мая по 10 августа, объявил о старте приема заявок на участие. Официальная церемония старта регистрации состоялась в Подмосковье, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сделали это, мы открыли регистрацию, благодаря этому тысячи людей смогут попасть на форум", - объявил ведущий мероприятия Анатолий Дурных.

Церемония прошла в рамках трехдневной федеральной встречи координаторов молодежного проекта в сфере культуры и искусства "Максимально культурно". Его участники-победители Всероссийского конкурса "Послы Тавриды" из числа молодых деятелей сферы культуры, руководителей творческих объединений, некоммерческих организаций, участников, волонтеров и организаторов форумов.

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" пройдет в два этапа. Участники первых шести смен форума будут вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". А с июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" является уникальной образовательной платформой в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов суммой 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи". Организаторами форума "Таврида" является Роскультцентр при поддержке Росмолодежи.

Роскультцентр - подведомственное учреждение Федерального агентства по делам молодежи (ФАДМ). Центр поддержки молодежных творческих инициатив ответственен за координацию молодежных проектов в сфере культуры.