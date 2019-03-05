Медведев встретил на прогулке великого герцога Люксембурга Анри

ЛЮКСЕМБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель во вторник провели двустороннюю встречу и отправились на прогулку по историческому центру города, в ходе которой они встретили поочередно министров юстиции, иностранных дел, а также главу государства - великого герцога Анри.

По словам Беттеля, все встречи были случайны, их участники лишь обменялись несколькими дружескими фразами.

"Теперь вы знакомы почти со всеми жителями Люксембурга", - пошутил Беттель, прощаясь с Медведевым.

Численность населения Люксембурга составляет чуть более 600 тыс. человек, и эта страна является первой среди государств ЕС по доходу на душу населения.

Встречи по программе

Глава правительства Великого Герцогства встретил российского премьера, прилетевшего в Люксембург с двухдневным официальным визитом, в аэропорту в сопровождении почетного караула. Беседа двух премьеров состоялась затем в рабочем кабинете главы правительства Люксембурга в здании Государственного министерства Великого герцогства.

После ее завершения Медведев и Беттель совершили прогулку по исторической части города - улице Сен-Эспри (Святого Духа). Эта узкая старая улочка шириной не более 2,5 м полукругом пересекает плато, где в средние века находилась цитадель - сердце Люксембурга.

Цитадель Люксембурга на протяжении почти 900 лет оставалась одним из главных стратегических укреплений Западной Европы в ходе многочисленных конфликтов между Францией, Пруссией и Нидерландами. В 1867 году основные укрепления цитадели были демонтированы, а Великое Герцогство обрело статус вечного нейтралитета. Теперь остатки цитадели и катакомбы Люксембурга стали одной из важных туристических достопримечательностей, а с плато Сен-Эспри открывается захватывающий вид на развернувшуюся внизу долину реки Альзет.

Вне программы

По дороге Беттель отклонился от заранее согласованного маршрута, чтобы показать своему гостю свою любимую шоколадную лавочку. "Каждый день по дороге на работу я обязательно останавливаюсь поприветствовать ее хозяина", - рассказал он. На середине дороги делегация встретила министра юстиции Люксембурга Феликса Браза, возвращавшегося с работы, с которым Беттель познакомил Дмитрия Медведева. Далее на той же прогулке премьеры России и Люксембурга также встретили главу МИД Жана Ассельборна и великого герцога Анри.

После прогулки главы правительств России и Люксембурга посетили городской Музей истории, экспозиция которого повествует о всех этапах строительства столицы Великого Герцогства, политическом, культурном и экономическом ее развитии на протяжении более 1 тыс. лет.

Музей представляет собой комплекс из четырех бывших жилых домов XVII-XIX веков, объединенных современным стеклянным фасадом. Экспозиция музея начинается в сводчатых подвалах, где можно увидеть остатки римского поселения, на фундаментах которого был основан Люксембург. Между эпохами, представленных развернутыми на разных этажах экспозициями, посетители перемещаются на огромном стеклянном лифте, вмещающем 65 человек, который позволяет на нижних этажах увидеть скальные породы, на которых стоит город, а с верхних - полюбоваться панорамой столицы.

Спускаясь по эспланаде от музея к ожидавшему глав правительств кортежу, Беттель рассказал Дмитрию Медведеву, что с 2020 года Люксембург намерен сделать весь городской транспорт бесплатным. "Проезд на всем городском транспорте у нас станет бесплатным уже со следующего года", - подчеркнул он.

Основные российско-люксембургские переговоры запланированы на среду, 6 марта.