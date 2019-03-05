В департаменте образования назвали законной отмену бесплатных завтраков в школах Владимира

ТАСС, 5 марта. Администрация Владимирской области не усмотрела нарушений в отмене бесплатных завтраков для большинства младшеклассников в школах Владимира. Об этом во вторник на брифинге сообщила директор регионального департамента образования Ольга Беляева.

Городской Совет народных депутатов Владимира в декабре 2018 года одобрил решение, согласно которому с 2019 года возможность получать бесплатные завтраки остается только у учащихся первых-четвертых классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-инвалидов и детей родителей-инвалидов. Для остальных учащихся начальной школы установлена плата за питание в сумме 20 рублей в день, что составляет половину стоимости школьного завтрака.

"В соответствии с законом об образовании организация питания детей - исключительно ответственность родителей <...> Образовательная организация обязана предоставить кухонное оборудование технологическое, место для приготовления пищи, организовать условия для приема пищи, нанять поваров <...> Нет такой обязанности у органов местного самоуправления, ни у департамента образования субъектового, ни у школы выделять средства на питание детей", - сказала Беляева.

Ранее, по данным Беляевой, за муниципальный счет оплачивалось от 80% до 100% стоимости школьного питания.

По ее словам, частичная отмена бесплатного питания связана с тем, что бюджеты муниципалитетов несут дополнительные расходы, в том числе на сферу образования.

"Сегодня, когда появились новые темы в муниципалитетах, например, [обеспечение] безопасности школ - это дорогостоящие истории - приходится выбирать. И в ситуации дотационности отдельных муниципальных образований они принимают вот такие не популярные решения", - отметила директор департамента.