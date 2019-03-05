В США суд обязал жену бывшего замдиректора "Военторга" раскрыть данные о счетах

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа штата Северная Каролина обязал раскрыть информацию обо всех банковских счетах, в том числе иностранных, супругу бывшего заместителя директора "Военторга" Татьяну Тейф, обвиняемую вместе с мужем во взятках, подкупе, легализации преступно нажитых средств, иммиграционном мошенничестве. Об этом говорится в документах, поступивших во вторник в электронную базу суда.

Требование раскрыть данную информацию содержалось в повестке, которую ранее получила Тейф, являющаяся, по данным американской прокуратуры, гражданкой РФ. Защита подала ходатайство с просьбой не принуждать Тейф идти на этот шаг. Адвокаты отмечали, что их клиентку таким образом, фактически, заставляют свидетельствовать против себя, что в США запрещено законом. Суд счел данный аргумент несостоятельным.

Супруги Тейф предстали перед судом в городе Роли (штат Северная Каролина) в декабре 2018 года. Татьяна Тейф была названа одним из соучастников бывшего заместителя директора "Военторга" Леонида Тейфа. Им, а также еще трем лицам, инкриминируются сговор с целью легализации преступно нажитых средств, соучастие в нарушении иммиграционного законодательства США, в том числе путем попытки получить вид на жительство путем предоставления о себе ложных данных.

Обвинительное заключение, в частности, касается деяний, совершенных в период между 2010 и 2012 годами, когда "Леонид Тейф являлся заместителем директора "Военторга", компании, которая по контракту с Министерством обороны России обеспечивает российские вооруженные силы товарами и услугами". По данным американских властей, россиянин с соучастниками разработал преступную схему вымогательства у субподрядчиков определенного процента государственных средств, полученных за выполнение подряда. За неполные два года общая сумма наличных средств, нажитых обвиняемыми подобным образом, превысила 150 млн долларов, уточнила прокуратура, по версии которой, часть этих денег были размещены на счетах Тейфа в России и потом на счетах в США.

Тейфу в случае признания виновным грозит 20 лет тюрьмы, его супруге - максимум 10 лет лишения свободы.