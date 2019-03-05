Ролик ГИБДД Уфы про "день на дорогах без женщин" вызвал споры в соцсетях

ТАСС, 6 марта. Группа отдела ГИБДД по Уфе поздравила с Международным женским днем 8 марта, выложив в социальной сети "ВКонтакте" шутливый ролик про "день на дорогах без женщин", который вызвал неоднозначную реакцию пользователей.
"В преддверии самого замечательного весеннего праздника - мечта каждого настоящего мужчины. Пусть это останется только мечтой", - говорится в подписи к видеозаписи с названием "День без женщин".
На постановочном видео все участники дорожного движения - автомобилисты, велосипедисты и пешеходы - искусно и быстро передвигаются по оживленному перекрестку, не провоцируя аварийных ситуаций.
Мнение пользователей социальных сетей разделились: некоторые восприняли ролик с юмором, другие посчитали его оскорбительным. ТАСС пока не располагает комментариями ГИБДД по городу по поводу данной публикации.