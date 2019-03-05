Bild: детсад в Гамбурге порекомендовал родителям не наряжать детей в костюмы индейцев

БЕРЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Руководство одного из детских садов в Гамбурге направило родителям письма, в которых настоятельно попросило не наряжать своих детей на карнавал в костюмы индейцев, с тем чтобы "никто не ощущал себя подвергнутым дискриминации". Об этом сообщила газета Bild.

Родители детей, посещающих сад в гамбургском районе Оттензен, получили послания перед так называемым Розовым понедельником (4 марта). Их попросили "при выборе костюмов обратить внимание на то, чтобы они не обслуживали определенные стереотипы". "Например, мы бы не хотели, чтобы дети были наряжены как "индейцы", "шейхи" и т.п.", - приводит издание выдержки из письма. Представитель учреждения заявила, что речь идет о костюмах, "которые имеют связь с определенной расой или принадлежностью к этническому или другому меньшинству, к тому же содержат негативную оценку и могут тем самым оскорбить часть родительского коллектива".

В саду сослались на брошюру-памятку Kids aktuell ("Дети - актуально"), которая издается в том числе при содействии министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи. В ней говорится, что "так называемых индейцев нет и не было никогда". "Понятие было навязано тогдашнему населению во время колонизации Северной и Южной Америки и, таким образом, связано с жестоким уничтожением большей части этой группы лиц", - отмечается в брошюре. В памятке подчеркивается, что "украшение из перьев и раскраска лица имеет для американских коренных жителей нечто большее, нежели просто декоративное значение", и использовать его как костюм неуважительно.

В брошюре, которая предназначена, прежде всего, для воспитателей, также обсуждаются костюмы, которые могут оказаться проблематичными с точки зрения развития человека в зависимости от его гендерной принадлежности. Так, авторы брошюры предлагают отправить мальчика на карнавал в костюме русалки, а девочку - супергероя или пирата, поскольку, по их мнению, это не ведет к возникновению стереотипов в отношении полов.

Некоторые политики уже подвергли критике решение руководства детского сада. "Запрещать детям наряжаться индейцами на карнавал - это совершенно оторвано от жизни и абсурдно", - приводит издание слова эксперта по вопросам семьи фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Григориоса Ангелидиса, который также призвал приходить на карнавал Фашинг в образе Виннету (вымышленного вождя племени апачей, героя ряда книг писателя Карла Мая). В свою очередь, представитель фракции ХДС/ХСС Маркус Вайнберг отметил, что "детям при выборе костюмов важны удовольствие и креативность". "И во время этого процесса они лишены предрассудков и свободны", - добавил он.