Карнавал в Рио-де-Жанейро проходит, несмотря на финансовые трудности и плохую погоду

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 марта. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева, Андрей Улинкин/. Финансовые трудности, равнодушное отношение действующего мэра и сильные дожди не смогли испортить атмосферу карнавала - главного праздника Рио-де-Жанейро. За последние пять дней сотни тысяч человек приняли участие в костюмированных шествиях на городских улицах и площадях. А во вторник при полных трибунах завершилось центральное событие карнавала - конкурс-парад школ самбы, который проходит на самбодроме "Маркиз де Сапукаи" в центре Рио-де-Жанейро.

Участвующие в соревновании коллективы делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига. Именно ее представители ежегодно борются за звание победителя парада, обладатель которого будет определен голосованием уже в ближайшую среду. В этом году школы самбы оказались не в самых благоприятных условиях: бюджетные средства, которые городская мэрия выделяет участвующим в шоу танцевальным коллективам, за последние три года были сокращены на 75%. Если в 2016 году каждая школа самбы получала по 2 млн реалов ($533 тыс.), то в этом - лишь по 500 тыс. реалов ($133 тыс.).

Кроме того, мэр Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла вновь нарушил традицию и не передал символический, украшенный блестящими камнями ключ от города королю Момо - "хозяину" карнавала, на роль которого специальное жюри ежегодно избирает высокого и тучного мужчину. Именно эта торжественная церемония в прежние годы официально давала старт праздничному марафону. В этом году ключ королю Момо от имени муниципальных властей передавал руководитель департамента туризма Рио-де-Жанейро Марселу Алвес.

Резкую критику любителей праздника вызвал и пресс-релиз, в котором мэрия сообщала о проведении этой церемонии. В документе говорилось, что власти Рио-де-Жанейро вручат королю Момо "ключ от карнавала", а не ключ от города, как это было ранее. Многие связали это решение с негативным отношением мэра к празднику, который имеет языческое происхождение и сопровождается танцами в откровенных нарядах.

Не порадовала участников конкурса-парада и погода. Прошедшие в пятницу и воскресенье сильные дожди испортили костюмы и реквизит некоторых артистов, а также заставили их двигаться в танце с большей осторожностью. Несмотря на это, несколько танцовщиц упали на скользком покрытии самбодрома, который представляет собой вытянутую на 700 м открытую площадку.

Темы выступлений

Выступления школ самбы затрагивали острые социальные темы и содержали критические суждения в адрес отдельных представителей власти. Так, школы самбы "Мангейра" и "Вила Изабел" напомнили зрителям о нераскрытом убийстве муниципального депутата и активистки по борьбе за права человека Мариэли Франку. Конкурсное выступление коллектива "Параизу-ду-Туйути" было посвящено козлу Йойо, который жил в начале XX века в городе Форталеза на северо-востоке страны и в 1922 году был "избран" горожанами муниципальным депутатом в знак протеста против политиков.

Несколько раз критика была обращена в адрес Кривеллы, которого призывали уважать традиции горожан и признать за карнавалом его культурно-историческое значение. Что касается сокращения бюджетного финансирования, то оказалось, что финансовый вопрос может найти воплощение в танце. Школа "Императриз Леополдинензе" посвятила свое выступление отношениям общества и денег, а также коррупции в бразильской политике. Во время шествия танцоры коллектива разбрасывали по самбодрому бутафорские купюры.

В ответ на критику представитель мэрии не согласился с тем, что сокращение бюджетного финансирования отразилось на зрелищности шоу. "Я считаю, что все прошло великолепно. Я полностью уверен, что этот карнавал можно назвать успешным и число его гостей близко к рекордному. Мы преодолели все трудности, с которыми столкнулись в период кризиса", - заявил Марселу Алвес в беседе с ТАСС, уточнив что частичное сокращение бюджетных средств было компенсировано частными спонсорами.

"А погода - на нее мы не можем повлиять. К счастью, дождь задержал начало шествия только в пятницу и всего на час. В воскресенье мы опасались повторения этой ситуации, но в районе самбодрома осадки были не такими сильными. И сейчас здесь огромное число туристов, а это для нас самое главное", - пояснил он.

Россияне на карнавале

В последнее время жители разных стран все чаще приезжают в Рио-де-Жанейро, чтобы не только увидеть шоу своими глазами, но и самим принять участие в конкурсе-параде на самбодроме. Россияне - не исключение. Так, специалист по PR из Москвы Юлиана Титаева уже в третий раз подряд выступала как "пассиста" (танцовщица) в составе школы "Портела", а в этом году российскими участниками могут похвастаться и другие коллективы.

"Ощущения, конечно, невероятные. С одной стороны, много радости, с другой стороны, это очень тяжело", - рассказал ТАСС программист из Москвы Евгений Веселов, который вместе с еще двумя соотечественницами принял участие в параде на самбодроме в составе школы "Сан-Клименти". Уже в третий раз он приезжает в Бразилию на карнавал, но впервые стал действующим лицом шествия.

"Мы просто очень любим самбу, не могли пропустить. Я даже никогда не мечтал об этом [выступать на самбодроме], но у нас есть друзья в школах [самбы], и они предложили мне [участвовать в шествии]", - пояснил россиянин. Веселов признался, что предпочел бы выступить в составе ансамбля перкуссионистов "Сан-Клименти", поскольку он увлекается игрой на куике - бразильском ударном инструменте. "Но ощутить вот эту радость я был готов в любом качестве", - добавил он.

Выступление школы, в составе которой шел Веселов, было посвящено критике коммерческой эксплуатации карнавальных традиций. "Наши костюмы символизировали деньги. Мы были денежными мешками, на голове были мешки с реалами [бразильская национальная валюта], сзади - чемоданы. Это очень круто", - сказал он.

"Мы были только один раз на репетиции. Оказалось, что [во время шествия] обязательно нужно петь. Это придает смысл [выступлению], ты рассказываешь зрителю [историю]. Мне кажется, что у нас получилось очень здорово", - отметил Веселов.