Умер один из создателей электронного карманного калькулятора

ТАСС, 6 марта. Джерри Мэрриман, один из создателей электронного карманного калькулятора, умер в США на 87-м году жизни. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на падчерицу изобретателя Ким Икович.

Как сообщила Икович, Мэрриман был доставлен в одну из клиник Далласа из-за осложнений после установки кардиостимулятора и умер 27 февраля, причиной смерти стала острая сердечная и почечная недостаточность.

В 1965 году Джерри Мэрриман в составе команды из трех изобретателей - будущего нобелевского лауреата Джека Килби (Нобелевская премия по физике 2000 года за создание интегральной схемы в 1958 году) и Джеймса ван Тассела - начал разработку электронного калькулятора, который, по задумке разработчиков, "не должен был превышать размеров книги". В 1967 году они завершили разработку калькулятора и подали заявку на получение патента. Отмечается, что вычислительная машина могла выполнять четыре задачи, а именно сложение, вычитание, умножение и деление, и весила около 1,3 кг.

С 1963 года вплоть до выхода на пенсию в 1994-м Мэрримэн работал в компании Texas Instruments, при содействии которой и был выпущен первый карманный калькулятор.