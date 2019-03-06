Конкурс на замещение двух постов зампредов правительства Сахалина открыт в регионе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Победители конкурса по подбору кадров "Команда Сахалинской области" смогут претендовать на должности заместителей председателя правительства региона. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

В середине февраля 2019 года в регионе стартовал конкурс "Команда Сахалинской области" для формирования кадрового резерва и отбора кандидатов на должности в региональном правительстве, муниципальных образованиях и корпоративных звеньях. О том, что кадры будут отбираться по принципу федерального конкурса управленцев "Лидеры России", временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко впервые заявил еще в середине декабря прошлого года.

"Сразу две должности заместителя председателя правительства выносятся на кадровый конкурс "Команда Сахалинской области", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, победители конкурса также смогут претендовать на должности четырех министров регионального правительства и двух их заместителей, четырех руководителей агентств и пяти заместителей глав администраций муниципальных образований.

Главный приз конкурса - возможность занять важную должность в правительстве и в других госорганах, всего по итогу отбора будут трудоустроены 20 человек, остальные финалисты пойдут в резерв. Кроме того, еще 10 участников получат образовательные гранты - по 1 млн рублей на модульную программу развития управленческих навыков в ведущих российских вузах. Еще 15 участников станут обладателями грантов на реализацию лучших волонтерских, молодежных проектов на территории области. Помимо этого, конкурсанты получат возможность принять участие в вебинарах и других образовательных программах, которые будут вести специально отобранные наставники: врио губернатора области, министры, представители правительства региона, бизнеса, культурной и спортивной сферы.

Контролирует процесс проведения конкурса специально созданный наблюдательный совет под руководством председателя Общественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова.

О конкурсе "Лидеры России"

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.