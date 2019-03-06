Васильева: "Кванториумы" в некоторых городах России будут мобильными

ХАБАРОВСК, 6 марта. /ТАСС/. Детские технопарки "Кванториум" сделают мобильными в городах, где есть сложности с транспортной доступностью. Об этом сообщила журналистам в среду министр просвещения РФ Ольга Васильева после посещения в Хабаровске лицея "Звездный".

Ранее сообщалось, что детские технопарки "Кванториум" к 2024 году должны появиться во всех городах России, где население достигает 60 тыс. человек.

"Мы должны к 2024 году в каждом городе, население которого 60 тыс. человек, поставить вместе с регионами "Кванториумы". Если невозможно поставить стационарный, то он будет мобильный в силу дальних расстояния, в силу сложностей передвижения", - сказала Васильева.

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.