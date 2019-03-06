Опрос: более 60% работодателей сталкивались с исчезновением соискателя после собеседования

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Порядка 66% работодателей сталкивались со случаями, когда соискатель переставал выходить на связь после собеседования. Об этом сообщили ТАСС в службе исследований Headhunter.

"66% работодателей, принявших участие в опросе, отметили, что случаи были связаны с соискателями, переставшими выходить на связь после собеседования", - следует из результатов опроса.

Отмечается, что 49% работодателей заявили, что соискатель перестал выходить на связь после получения предложения о работе. Четверть опрошенных сообщила, что работник перестал выходить на связь уже после официального трудоустройства.

"41% работодателей сталкивались со случаями гостинга (исчезновения соискателя) не более четырех раз. Еще 23% сталкивались с ними пять-восемь раз. Девять и более раз с гостингом сталкивались 36% работодателей", - отмечают исследователи.

По мнению 82% работодателей, основной причиной гостинга является "отсутствие у соискателей решимости сказать напрямую, что их что-то не устраивает". Более трети работодателей считает, что соискатели перестают выходить на связь, когда находят более высокооплачиваемую работу.

"Высокий уровень стресса как одну из причин гостинга отметили 21% работодателей. Также некоторые отмечали среди возможных причин этого явления такие вещи, как "безответственность", "внутренние комплексы", "инфантилизм современной молодежи" и "низкую культуру делового общения", - отмечается в результатах опроса.