В Приморье на территории Академгородка началась стройка, против которой выступали ученые

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Администрация Владивостока выдала разрешение на строительство на участке на территории владивостокского Академгородка, против которого выступают ученые ДВО РАН. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2015 году вблизи корпусов ДВО РАН в пригороде Владивостока началась расчистка участков леса под строительство. Работники РАН подняли вопрос о законности выделения строителям земельных участков площадью свыше 2 тыс. кв. м и вырубки охраняемых пород деревьев. Ученые отмечают, что выделенные участки относятся к санитарно-защитной зоне институтов ДВО РАН. За прошедшие годы разрешения на строительство и вырубку несколько раз отменялись, но из-за того, что земля под Академгородком не поставлена на кадастровый учет, застройщики и прокуратура оспорили в суде отмену разрешений.

"Разрешение на строительство по пр. 100-летия, 163 и по ул. Мусоргского, 2 - выдано в полном соответствии с Градостроительным кодексом. После того, как в августе 2018 года эти разрешения на строительство были отменены городской администрацией, прокуратура города внесла протест, потребовав устранить нарушение закона и отменить постановление об отмене", - сообщили в мэрии.

Там добавили, что на протяжении последних двух лет администрация Владивостока также неоднократно отказывала застройщикам в получении разрешения на вырубку зеленых насаждений. Однако в настоящее время обеспечительные меры, наложенные ранее по иску прокуратуры на эту землю, Арбитражным судом Приморского края отменены. В связи с этим у мэрии не осталось законных оснований для отказа в выдаче разрешений на вырубку.

На проблемы вырубки пригородных лесов в регионе обратили внимание после III Медиафорума региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость", который прошел в апреле 2016 года при участии президента России Владимира Путина. Глава государства тогда отметил интенсивную вырубку пригородных лесов и подчеркнул, что больше всего таких проблем на Дальнем Востоке, в Карелии, в Ленинградской, в Московской, в Новгородской областях и других регионах европейской части России.