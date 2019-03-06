"Кванториумы" в 2019 году откроются в семи регионах Дальнего Востока

ХАБАРОВСК, 6 марта. /ТАСС/. Детские технопарки "Кванториум" откроются в 2019 году в семи регионах Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщила в среду министр просвещения РФ Ольга Васильева после посещения в Хабаровске лицея "Звездный".

Ранее сообщалось, что детские технопарки "Кванториум" к 2024 году должны появиться во всех городах России, где население достигает 60 тыс. человек.

"В Дальневосточном федеральном округе детские технопарки "Кванториум", созданные при поддержке федерального бюджета, работают в Амурской области, Камчатском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), в Хабаровском крае. В 2019 году откроются в Еврейской автономной области, в Забайкальском крае, Магаданской области, Приморском крае, Сахалинской области", - сказала Васильева.

Она сообщила, что в Амурской области и в Республике Бурятия в 2019 появятся мобильные технопарки "Кванториум". Мобильный технопарк "Кванториум" создается на базе перевозной автомобильной станции как струкутурное подразделение уже действующего технопарка, станция может работать в нескольких агломерациях по две недели в каждой.

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.