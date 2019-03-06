Ученые считают, что бухты острова Русский не подходят для адаптации косаток и белух

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Дальневосточные ученые считают, что северная часть острова Русский, где предлагается оборудовать центр реадаптации для морских млекопитающих из бухты Средней, не подходит для этой задачи, так как не отвечает экологическим требованиям и может нанести вред ослабленным животным. Об этом представители научных кругов рассказали в беседе с ТАСС.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Гордеев провел совещание по вопросу определения дальнейшей судьбы содержащихся в бухте Средней животных, на котором было отмечено, что они больше не являются вещдоками по делу о незаконном вылове, и арест с них снят. Поэтому будет организовано взаимодействие всех заинтересованных сторон для возможного перемещения животных в одну из бухт острова Русский. На базе существующих вольеров должен быть создан центр для подготовки косаток и белух к выпуску в дикую природу.
"Бухта Парис на Русском, о которой идет речь, сама по себе еще хуже, чем Средняя приспособлена для животных, в частности, для белух, - говорит главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков. - Вода там теплее и более грязная, так как рядом регулярно стоят на рейде суда, от которых в бухты может приносить загрязненные нефтепродуктами воды. Это не говоря о разных эффектах вроде шума и света, которые для морских животных тоже становятся источником стресса", - сказал Раков.
Он отметил, что есть слишком много параметров, по которым остров Русский подходит хуже, чем бухта Средняя, которая также не отличается идеальными экологическими условиями. По мнению эксперта, строить реабилитационный центр стоило бы в бухте Анна на входе в залив Стрелок.
Против идеи об адаптации косаток и белух на Русском высказался и глава общественной экологической организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
"Гипотетический "Центр содержания крупных морских животных" пока не существует, нет даже его проекта, а это значит, что животные как минимум еще несколько месяцев будут сидеть в антисанитарных условиях в "китовой тюрьме" в бухте Средней. А качество воды на Русском еще хуже, чем в Средней, и там у животных могут усилиться полученные ранее заболевания", - сказал эколог.
По мнению главы Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) Дальневосточного отделения РАН Андрея Адрианова, сейчас перевозить животных нельзя, ведь они ослаблены. При этом в мае-июне в дальневосточные моря подойдет красная рыба, и тогда косаток и белух, если их вылечить до этого, можно выпустить вслед за косяками рыбы.
История "Китовой тюрьмы"
В бухте Средней в центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Однако три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки, по этому факту полиция ведет проверку. Состояние животных, по данным ветеринаров, оценивается как хорошее. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.
22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных. Министерство природных ресурсов пообещало разработать дорожную карту по их выпуску. Контрольное управление Администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении косаток в Приморье на особой контроль.