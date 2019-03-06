Ученые считают, что бухты острова Русский не подходят для адаптации косаток и белух

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Дальневосточные ученые считают, что северная часть острова Русский, где предлагается оборудовать центр реадаптации для морских млекопитающих из бухты Средней, не подходит для этой задачи, так как не отвечает экологическим требованиям и может нанести вред ослабленным животным. Об этом представители научных кругов рассказали в беседе с ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Гордеев провел совещание по вопросу определения дальнейшей судьбы содержащихся в бухте Средней животных, на котором было отмечено, что они больше не являются вещдоками по делу о незаконном вылове, и арест с них снят. Поэтому будет организовано взаимодействие всех заинтересованных сторон для возможного перемещения животных в одну из бухт острова Русский. На базе существующих вольеров должен быть создан центр для подготовки косаток и белух к выпуску в дикую природу.

"Бухта Парис на Русском, о которой идет речь, сама по себе еще хуже, чем Средняя приспособлена для животных, в частности, для белух, - говорит главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков. - Вода там теплее и более грязная, так как рядом регулярно стоят на рейде суда, от которых в бухты может приносить загрязненные нефтепродуктами воды. Это не говоря о разных эффектах вроде шума и света, которые для морских животных тоже становятся источником стресса", - сказал Раков.