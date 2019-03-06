В парламентах мира становится больше депутатов-женщин

ТАСС, 6 марта. Число депутатов-женщин в парламентах мира хоть и медленно, но растет, и прошедшие в 50 странах в прошлом году выборы подтвердили эту тенденцию. Об этом говорится в опубликованном в Женеве в преддверии Международного женского дня докладе Межпарламентского союза (МПС).

"Выборы 2018 года консолидировали многие из достижений последних лет в представительстве женщин в парламентах, - отмечает организация. - Глобальная доля женщин в парламентах продолжает расти, хоть и медленно".

В среднем за прошедший год этот показатель вырос на 0,9%. В 2017-м году женщин в парламентах было 23,4%, а в 2018-м стало 24,3%. Отметим, что в 2008-м году этот показатель был равен 18,3%.

В странах, где в представительных органах власти предусмотрены гендерные квоты, доля депутатов-женщин выше - соответственно на 7% в однопалатных парламентах и на 17% в верхних палатах парламентов. Гендерные квоты действуют сейчас в более чем 130 парламентах. Председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон отметила, что увеличение числа женщин в парламентах означает "усиление и повышение репрезентативности демократий".

Лидирует по уровню представительства женщин в выборных законодательных органах Латинская Америка (30,6%). В Европе этот показатель составляет 28,5%, в Азии - 19,6%, в странах Северной Африки и Ближнего Востока - 18,1%.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных организаций. МПС объединяет парламенты 178 стран, а также 12 межпарламентских ассамблей в качестве ассоциированных членов.